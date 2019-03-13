Cinayet zanlısı İnegöl’de yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.13 Mart 2019 Çarşamba 17:44
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Erzurum’da kasten adam öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Fatih C. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Tuncay Y ,İnegöl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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