0553 313 94 23

Cinayet zanlısı, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Antalya’da bir müteahhiti alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:50
Cinayet zanlısı, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Antalya’da bir müteahhiti alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö’yü Muratpaşa ilçesindeki evinde saklanırken yakalandı. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL’lik alacağı yüzünden işlediğini ileri süren T.Ö, “ İkimizde aynı köylüyüz. Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Olay günü tartıştık ve olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.


T.Ö, ifadesinin ardından çelik yelekli olarak adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini vuracak
    1. ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini..
    2. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri..
    3. Dini nikahla eşini öldüren cinayet..
    4. Karacabey’in dört bir yanını ‘ıhlamur’..
    5. Malatya’da ulaşımın rahatlaması için..
    6. İnternet kafede av tüfeği kazara ateş..
    7. Uzmanlar tehlikenin boyutunu açıkladı!..
    8. Bu uçucu yağlar ağrılarınızdan..
    9. Ölmeden önce son selfi
    10. Dağlıoğlu: “Bu masa sorunların..
    11. Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6..
    12. Adanaspor'da Robert Feczesin ile..
    13. Sağlık Bakanlığından caretta..
    14. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    15. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    16. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    17. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    18. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    19. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    20. Meram Belediyesi okulların..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'