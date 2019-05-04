Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 5 yıl önce Aydın’ın Söke ilçe otogarında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının cinayet zanlısı Cevat Bademkıran, polis tarafından yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 5 yıl önce Aydın’ın Söke ilçe otogarında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının cinayet zanlısı Cevat Bademkıran, polis tarafından yakalandı.

Aydın’a bağlı Söke ilçesinde 2014 yılında otogarda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Cevat Bademkıran firar etti. Kardeşi Halis Bademkıran’a ait kimlik bilgilerine kullanarak İzmir ve Çanakkale’nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklanan Cevat Bademkıran yakayı Gelibolu’da yakalandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Cevat Bademkıran yapılan inceleme sonrası yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan Cevat Bademkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.