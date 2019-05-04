0553 313 94 23

Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 5 yıl önce Aydın’ın Söke ilçe otogarında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının cinayet zanlısı Cevat Bademkıran, polis tarafından yakalandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:09
Cinayet zanlısı Çanakkale’de yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 5 yıl önce Aydın’ın Söke ilçe otogarında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının cinayet zanlısı Cevat Bademkıran, polis tarafından yakalandı.


Aydın’a bağlı Söke ilçesinde 2014 yılında otogarda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Cevat Bademkıran firar etti. Kardeşi Halis Bademkıran’a ait kimlik bilgilerine kullanarak İzmir ve Çanakkale’nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklanan Cevat Bademkıran yakayı Gelibolu’da yakalandı.


Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Cevat Bademkıran yapılan inceleme sonrası yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan Cevat Bademkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşinin kulak kıllarını yakmak istedi...
    1. Eşinin kulak kıllarını yakmak istedi...
    2. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman..
    3. Büyükşehir camileri Ramazan’a..
    4. Standard Profil’den gençlere başarı..
    5. Korkuteli’de İtalyan Çimi hasadı
    6. ‘Serhat Öğretmen’ çocuklarla piknik..
    7. Çiftlerin korkulu rüyası kısırlıkta..
    8. Güvenlik güçleri terörle mücadelede..
    9. Bakanlık bildirdi! 127 terörist teslim..
    10. Türk Telekom’dan ‘Anneler Günü’ne özel..
    11. Bizim Ev katılımcılarından unutulmaz..
    12. Çocuklarınıza enginar sevdirmenin en..
    13. Engelleri müzikle aşıyorlar
    14. (Özel)15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde..
    15. Manisa, Rusya’ya açılıyor
    16. Eyyübiye Belediyesi’nin ilk ayın..
    17. Metruk eve operasyon! Çok sayıda..
    18. Mut’ta karayolu trafik güvenliği..
    19. Eğirdir’desağlık için yürüdüler
    20. Trakya Kalkınma Ajansı Yönetimi..
    21. İçişleri Bakanlığınca, ailelerin de..
    22. Kayseri'de sahur ve iftar saatleri..
    23. Kuzey Kore, kısa menzilli füzeleri..
    24. Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
    25. Otomobil önünde giden motosiklete..
    26. Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek..
    27. "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı..
    28. 43 ilin geçiş güzergahındaki kritik..
    29. Mucur İlçesinde, Kadın Girişimciler..
    30. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı..
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?
    AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama