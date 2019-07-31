Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla yakalandı Sultangazi'de geçen yıl marketinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammed Ali Kaya'nın öldürülmesine ilişkin aranan iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi’de market sahibinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli 18 ay sonra yakalandı. Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Kaya, 1 Şubat 2018'de Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan marketinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için 18 aydır çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Caner A’nın (20) izine İzmir’de ulaştı. Ekipler, 29 Temmuz'da düzenlediği operasyonla Caner A'yı İzmir'de yakaladı. Diğer şüpheli Engin A. (20) ise İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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