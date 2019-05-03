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Cinayet şüphelisi, arama çalışmalarına yardım etmiş

Niğde'de eşi tarafından "kayıp" başvurusu yapılan kişinin, bir gölette cesedi bulundu. Şüphelilerden birinin sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın" paylaşımı yaptığı öğrenildi

03 Mayıs 2019 Cuma 18:56
Cinayet şüphelisi, arama çalışmalarına yardım etmiş

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden F.K. 25 Şubat'ta eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle "kayıp" başvurusu yaptı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

2 KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaoğlu'ndan haberdar olabilecekleri düşünülen kuzenleri M.A. ve A.A. 30 Nisan'da gözaltına alındı. Kardeş olan şüphelilerden birinin gösterdiği gölette, dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

(Metin Kocaoğlu)

Kocaoğlu'nun cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, şüpheli M.A'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

EŞİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise 25 Şubat'ta Metin Kocaoğlu'ndan haber alamayan eşi F.K'nin başvurusu üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi: "Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda birtakım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bulanan ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır."

AA

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:56
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