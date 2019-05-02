Cinayet suçundan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı Kayseri’de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Kayseri’de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan H.T.’nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler firari şahsın 38 ABY 060 plakalı aracı kullandığını tespit ederek takibe aldı. Aracın Sivas Caddesi üzerinde olduğunu belirleyen ekipler H.T.’yi üzerinde Muhammed Özyürek adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile birlikte yakaladı. H.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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