Konsolosluk cinayet sonrasında fazladan 15 ton su kullanmış

Osman Yiğit Yeni Akit

Geçtiğimiz 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülme olayına ilişkin çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Akit’in edindiği konsolosluğun son üç aylık su kullanım bilgilerine göre cinayetin işlendiği süreçte diğer aylara göre fazladan 15 ton su tüketimi vuku buldu.

Hac mevsimini de kapsayan, konsolosluğun yoğun ziyaretçi çektiği yaz dönemi olan ağustos-eylül aylarında bile günlük ortalama 1,44 ton su tüketimi gerçekleştiren Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasında, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ekim ayında günlüğe vurulduğunda su tüketimi 2 tonu aşmış. 11 Ekim’den Kasım’a sarkan fatura döneminde de bu tüketimin tekrar eski 1,5 ton seviyesine dönmesi, Kaşıkçı’nın katledildiği süreçte yoğun su tüketimi gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinde vahşice kesilmesi ve/veya asitle eritilmesi gibi senaryolar gündeme gelmişti. Konsolosluk binasındaki su tüketimindeki olağandışı artışın bu senaryolara ne gibi etkisi olacağı merak konusu.