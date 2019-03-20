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Cinayet sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tekel bayii işletmecisi Beytullah Suna’nın öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:49
Cinayet sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tekel bayii işletmecisi Beytullah Suna’nın öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor.


15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları ve cinayeti kabul etmediğini söyledi. Sanıkların avukatlarınca yapılan itirazlar üzerine mahkeme heyeti cinayet için keşif kararı aldı. 27 Aralık 2018 tarihinde cinayetin işlendiği iş yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Ancak o tarihte havanın kötü olması nedeniyle ertelenen keşif 15 şubat tarihinde akşam saatlerinde yoğun güvenlik tebirleri altında gerçekleştirildi. İnegöl emniyeti cinayetin işlendiği yolda ve restoran çevresinde kuş uçurtmadı. Cezaevinden getirilen tutuklu sanık, olayın ayrıntılarını mahkeme heyetine anlattı. Keşifte ana yol sık sık trafiğe kapatıldı. Keşif sonrası tutuklu sanık tekrar Bursa’ya gönderildi. Keşfin ardından 1’si tutuklu 4 şahısın yargılanmalarına İnegöl’de devam edildi. Mahkeme heyeti iki sanığın dinlenmesi için duruşmayı illeri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:49
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