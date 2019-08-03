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Cinayet sanığının kan donduran itirafı

Eskişehir’de 8 gün önce Afgan uyruklu bir kişiyi öldürdükten sonra parçalara ayıran sanığın cinayeti işledikten sonra akıl almak için Kırşehir’e gittiği “Cesedi parçaladıktan sonra valizlere koyup nehre atacaktım” diye ifade verdiği öğrenildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Cinayet sanığının kan donduran itirafı

Eskişehir’de 8 gün önce Afgan uyruklu bir kişiyi öldürdükten sonra parçalara ayıran sanığın cinayeti işledikten sonra akıl almak için Kırşehir’e gittiği “Cesedi parçaladıktan sonra valizlere koyup nehre atacaktım” diye ifade verdiği öğrenildi.


Eskişehir’de 26 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iki Afgan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Tatlıdil, Gülen’i balta ile öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Ardından ailenin durumu fark etmesi sonrasında şüpheli Tatlıdil, polis ekipleri tarafından yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.



Sanığın mahkemede vermiş olduğu ifade kan dondurdu.


Olay günü öldürdüğü Malik Gülen’den para istemek için eve gittiğini savunmasında belirten sanık Tatlıdil, “Benim maddi durumum kötü olduğu ve Malik’in parası olduğu için olay günü kendisinden para istedim. Evde buluna kişiler çalışma için dışarıya çıkmıştı. Özellikle kimsenin olmadığı zamanı seçmedim. Kendisinden para istedim o da bana sinkaflı küfürler ederek para vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle aramızda tartışma başladı. Birbirimize vurduk. Masa üzerinde buluna siyah saplı bıçağı alarak bana bir iki hamle yaptı. Bir hamlesi beni hafif şekilde yaraladı. Ben de sopa sandığım yerde bulunan ancak yatağın altında olduğu için ucunu tam olarak göremediğin ve elime alınca satır olduğunu anladığım kesici alet ile ona vurdum. Yaralanınca hemen yere düştü. Bulduğum elektrik kablosu ile tek başıma öldürdüm” diye ifade etti.



“Cinayet sonrasında Kırşehir’e gittim”


Sanık Gülen, cinayet ve sonrasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:


“Öldürdükten sonra cesedi sürükleyerek bodrum kısmına götürdüm. Ardından Kırşehir’de buluna Haluk isimli arkadaşıma gittim. Haluk ile Malik arasında bir husumet yoktu. Sadece Haluk’a güvendiğim için akıl almaya gittim. O da bana ’Git teslim ol’ dedi. Haluk bu işin içinde değildir. Haluk cesedin bulunduğu Jabbar’ı arayarak polise bilgi vermesini istemiş. Jabbar da polisi arayarak haber vermiş. Aramızda eş cinsel bir ilişki yoktu. Bana karşı cinsel bir saldırı olmamıştır. Sadece ailesel husumet ve olay günü bana para vermeyerek, küfür etmesinden dolayı aramızda çıkan kavga neticesinde öldürdüm.”



Cesedi iki gün sonra parçalamış


Cinayet sonrasında Malik Gülen’in bin 500 lirası ve cep telefonunu aldığını itiraf eden Sanık, ifadesinin geri kalanında ise yaptıklarını şöyle anlattı:


“Perşembe günü sakladığım ve üzerini tahta parçaları ile örttüğüm cesedi balta yardımı ile parçaladım. Dışarıdan aldığım iki adet valiz içerisine yerleştirdim. Amacım kimse yokken cesedin bulunduğu çantaları nehre atarak yok etmekti. Cinayeti tamamıyla tek başıma işledim. Beni azmettiren, yardım eden hiç kimse yoktur. Aldığım parayı taksi ve ulaşım giderlerine verdim. Malik’i gasp etme, parasını alma ve bunu tasarlayarak işleme gibi bir amacım yoktu. Malik benden iri ve güçlü biriydi. Elinde bıçak olması ve bana saldırması beni korkuttu. O yüzden Malik’i öldürdüm. Eğer Malik’i öldürmeseydim, elindeki bıçakla o beni öldürecekti. Pişmanım.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
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