Cinayet sanığına "iyi hal" indirimine maktul yakınından tepki

Konya'da eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapisle cezalandırıldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Atlı (46), bulunduğu Kayseri Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Maktul yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Açılan davanın son duruşmasında söz alan tutuklu sanık Atlı, Cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savundu.

Pişman olduğunu belirten Atlı, "Son yıllarda yaşamış olduğum birtakım üzücü olaylar sonucu bu olay bir anda meydana geldi. Eşimin yaptığı hataların üstü kapatıldı. Sorumluluklarımdan kaçıp çocuklarıma sahip çıkmamış olsaydım, belki şu anda sizin karşınızda olmazdım." diye savunma yaptı.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın eşini "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa ayrıca, eşinin anne ve babasını öldürmekten de müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza "iyi hal" indirimi uygulanarak toplam 50 yıl hapis cezasına çevrildi.

- "Kravat taktığı için iyi hal indirimi aldı"

Öldürülen Yasemin Yıldız'ın ablası Nevin Yıldız, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararla ilgili hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Hakimin sanığa iyi hal indirimi uygulamasını yadırgadıklarını ifade eden Yıldız, "Sanık kravat taktığı için iyi hal indirimi aldı. Bilseydik biz de smokinimizi giyip gelirdik. Çok çok perişan olduk. Çocuklar halen korkuyor. Kızını okuldan kaçırmıştı. Kız şimdi okulun üçüncü katında 'babam buraya ulaşamaz, gelirse de öğretmenlerim yakalar.' diyor. Babasıyla ilgili tek hatırladığı babasının uyumadığı için parmağını yakması. Bu kararı doğru bulmadık." diye konuştu.

- Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'ta, 17 Mayıs 2017'de Behram Yıldız (72), eşi Fatma Yıldız (59) ve kızı Yasemin Yıldız (41) evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis, olayla ilgili Yasemin Yıldız'ın bir süre önce boşandığı eşi Erdal Atlı'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay sırasında Yasemin Yıldız'ın 7 yaşındaki kızının da evde olduğu, şüpheli Atlı'nın, olayın ardından kızını alarak otomobille kaçtığı, 17 yaşındaki oğluna da "Oğlum anneni, dedeni ve nineni öldürdüm, yetişebilirsen gel." şeklinde mesaj attığı tespit edilmişti. Atlı, polisin çalışması sonucu İzmir'de yakalanmıştı.

Ayrıca şüphelinin, sosyal medyada tabanca fotoğrafıyla "Suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz." paylaşımı yaptığı dikkati çekmişti.

Tutuklanan sanığa bir önceki davada Cumhuriyet Savcısı, eski eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini "tasarlayarak öldürme" suçundan üçer kez ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istemişti.