Cinayet sanığı koca hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana’da kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A.A, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığı duruşma salonuna almadan önce, annesinin öldürülmesine şahit olan 15 yaşındaki çocuğa, babasıyla duruşma salonunda yüz yüze gelmek isteyip istemediğini sordu. Çocuk, talebi üzerine geçici olarak duruşma salonunun dışına alındı.

Söz verilen sanık Y.A.A, 6 çocuğunun annesi 34 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürmediğini iddia etti.

Eşinin izni olmadan çalışmaya gittiğini belirten Y.A.A, "Maddi durumumuz iyiydi. Kendisine çalışmamasını söyledim. 'Evde otur torunlarına bak' dedim. O da işe gideceğini söylüyordu. Ben işe gitmek için evden çıktıktan sonra kendisi de çıkıyordu. Son 1,5-2 yıldır aramız soğuktu. Yemek bile yapıp getirmiyordu. Beni aldatıyordu." iddiasında bulundu.

Daha sonra olaya şahit olan çocuğun dinlenmesi için sanık salondan çıkarıldı.

Salona alının Y.A.A'nın oğlu, babasının olay günü annesini dövmeye başladığını belirterek "Annem 'yapma' diye bağırıyordu. Daha sonra babam mutfaktan bir bıçak alıp annemin boğazına vurdu. Ardından babam 'kimseyi arama, arayacağım kişiler gelecek' dedikten sonra çıkıp gitti. Ben de Muğla’daki ablamı arayıp durumu anlattım." ifadesini kullandı.

Sanığın diğer çocukları da Y.A.A'nın iddialarının doğru olmadığını belirterek şikayetçi oldu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Söğütlü Mahallesi'nde 21 Ocak’ta seyislik yapan Y.A.A, eşi L.A'yı (52) bıçaklayarak öldürdükten sonra Suriye’ye kaçmak isterken Hatay’ın Erzin ilçesinde yakalanmıştı.

