Cinayet sanığı baba ve oğla hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da duvar örme meselesinden komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık baba 15 yıl, oğlu ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar baba Mehmet ile oğlu Turgay Ölmez ve müşteki Özgül Alçelik ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Mehmet Ölmez’in İslam Alçelik’i öldürmekten müebbet, oğlu Turgay’ın ise yaşı küçük Yusuf Alçelik'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Müşteki Özgül Alçelik sanıklardan şikayetçi olup, "Çocuğum ve eşimi kaybettim. Her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Son savunmaları sorulan sanıklardan baba Mehmet Ölmez, evinin avlusunda saldırıya uğradığını öne sürerek, "Oğlum bizi ayırmak için aşağıya geldi. Oğlumun boğazını sıktılar. 'Öldürün' denilince oğlum çocuğunu alarak can havliyle evine kaçtı. Adaletinize sığınıyorum. Ben haksız değilim, evime baskın yapıldı." diye konuştu.

Turgay Ölmez ise suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, İslam Alçelik'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum ettiği sanık Mehmet Ölmez'in cezasını cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 15 yıla indirdi.

Turgay Ölmez ise 17 yaşındaki Yusuf Alçelik'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, öldürme eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 17 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

Sanık baba ve oğlun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Adana'da 19 Haziran'da iki komşu arasında 2 metrekarelik bölüme duvar örme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İslam ve oğlu Yusuf Alçelik, kaldırıldıkları özel hastanede ölmüştü.



Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen Mehmet Ölmez ve oğlu Turgay Ölmez'i gözaltına almıştı.



Olayın duyulmasının ardından öldürülen baba ve oğlunun yakınları tarafından ateşe verilen zanlıların evi, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.