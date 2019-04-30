Cinayet işledi 7 yıl sonra yakalandı Balıkesir’de 2012 yılında tasarlayarak adam öldürmek suçundan 20 yıl hapis ceza alan C.

Balıkesir’de 2012 yılında tasarlayarak adam öldürmek suçundan 20 yıl hapis ceza alan C.C. polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 12.07.2012 tarihinde Balıkesir merkezinde gerçekleşen tasarlayarak öldürme olayında H. K.’yı av tüfeğiyle öldüren ve bu olaydan dolayı hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C. C. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

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