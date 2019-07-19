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Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı

İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden hükümlü, Kırşehir'de yakalanarak cezaevine konuldu

19 Temmuz 2019 Cuma 16:19
Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden K.D'nin, Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir'e geldiğini belirledi.

Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:19
  1. Kırşehir

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