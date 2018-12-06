Cinayet davası sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ANTALYA (AA) - Antalya'da eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle ateş edildikten sonra başına sopayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanıklar C.T, O.C, H.E. ve H.S. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede olayın, cinayeti azmettirdiği iddia edilen H.E'nin eğlence merkezinde maktul aleyhine yaptırdığı anonsla başlayan gerginliğin ardından yaşandığı belirtildi.

Maktulun H.S, O.C. ve C.T'ye hitaben "Gidin buradan, ne işiniz var?" dediği, araçtan inen şüphelilerin saldırdığı öne sürülen iddianamede, tüfekle ateş açılan Hakan Çopuroğlu'nun yere düşmesinin ardından başına da sopayla defalarca vurulduğu ifade edildi.

İddianamede 4 sanığın da "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kemer ilçesindeki eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), 8 Eylül'de Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan kişilerce öldürülmüş, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

