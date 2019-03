Cinayet davası öncesi 155’e ’silahlı eylem’ ihbarı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde iki akraba arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesi, 7 kişinin yaralanması ile sonuçlanan cinayet davasında tutuklu sanık muhtar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava öncesi 155’i arayan bazı kişiler, dava sonrası husumetli olduğu kişilerce ‘silahlı eylem’ olabileceği ihbarında bulundu. Duruşma sonrası güvenlik önlemi alan polis herhangi bir olay yaşanmasına izin vermedi.

Pınarbaşı ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 16 Haziran 2018’de meydana gelen olayda şüpheli mahalle muhtarı Rafer C., kuzeni Cüneyt C. ile gelecek olan mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya iki aile üyeleri de katılınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada Rafer C., tüfekle Cüneyt C. ve karşı tarafa ateş etti. 55 yaşındaki Cüneyt C. hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. 54 yaşındaki Rafer C. tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hem müşteki hem de sanık olan tutuklu Rafer C., eşi tutuksuz Hürü C., Mehmet Ş.C., mağdurlar Abdullah C., Ayşenur C., Hasan C., Sadık C., Emine C., Habibe C., Esra C. ile öldürülen Cüneyt C.’nin eşi şikayetçi Adalet C. ile avukatlar hazır bulundu.

Askerde olan sanık Mustafa C. ile hem sanık hem de müşteki olan Mert İsmail C. ve Serdar C., Şerife C., Hülya S., Sadık oğlu Abdullah C. ise duruşmaya katılmadı. ’1 kişiyi öldürmek, 7 kişiyi yaralamak’ suçundan tutuklu yargılanan muhtar Rafer C., olayı şöyle anlattı:

"Ben muhtarım. Geçmişten gelen bir husumetimiz vardı. Olay günü bana ve aileme küfür ettiler. Evlerimiz birbirine çok yakındır. Ben o an ahırdaydım, Mehmet Ş.C.’nin eşim Hürü’ye küfür ederek benim nerede olduğumu sorduğunu ahır penceresinden duydum. Dışarı çıktığımda olayı onlar başlattı, ilk onlardan ateş gelince ben de babadan kalma av tüfeğini ahırdan alarak ateş ettim. Ailemi ve kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim. Kim vuruldu, kim yaralandı görmedim.”

Tutuklu sanık Rafer C. silahlı kavgada eşi Hürü C. ile manevi kızı Şerife C.’nin fişekleri topladığı, komşuları Hülya K.’nın da kendisine sürekli mermi getirdiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Hem sanık hem de müşteki olan Mehmet Ş.C. ise "Evlerinin önünde laf atışmaları oldu. Biz olay günü yolda yürürken Serdar ve Mert İsmail’in elinde silah vardı, arkamızdan ateş edildi. Hürü C. kocasına yetiş diye seslenince, o da av tüfeğini alarak, evlerinin tuvaletinin oraya siper alıp bize ateş etti. Biz bunlara ateş etmedik. Ben yerde yatan Cüneyt C.’yi yerden kaldırırken, havaya ateş ettim” diye konuştu.

Olayda yaralananlar da sanık Rafer C.’den şikayetçi olduklarını söyledi. Rafer C.’nin avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında kendisini ve ailesini koruduğunu söyleyerek sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına ertelerken, tutuklu sanık Rafer C.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Polis güvenlik önlemi aldı

Dava öncesi 155’i arayan bazı kişiler, dava sonrası husumetli olduğu kişiler tarafından ‘silahlı eylem’ olabileceği ihbarında bulundu. Adliye polisi güvenlik önlemleri alırken, duruşma sonrası polis, her iki tarafı da herhangi bir olay yaşanmadan dağıttı.