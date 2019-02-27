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Çınar’dan güçlü proje vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Yeni dönemde çok daha güçlü, vizyonel, insanların gıptayla baktığı projelere 31 Mart’tan sonra ağırlık vereceğiz" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
Çınar’dan güçlü proje vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Yeni dönemde çok daha güçlü, vizyonel, insanların gıptayla baktığı projelere 31 Mart’tan sonra ağırlık vereceğiz" dedi.


Çınar, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında Konak Su, Bahçebaşı ve Yeni Mahalleleri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Çınar, Banazı da esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Esnaf ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Beş yıldır hizmetteyiz. Burada yapıp, bitirdiğimiz işlerin yanı sıra devam eden çalışmalarımızda var. Yapmayı düşündüğümüz işler var. Memleketimiz ve bölgemiz için faydalı olan, gelişmesine sağlayan ne varsa her daim hemşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart Çarşamba günü Malatya’ya geleceğini kaydeden Çınar, "Reisimiz ilimize teşrif edecek. 6 Mart Çarşamba günü 14.30’da büyükşehir belediyemizin hemen yanındaki miting alanında olacaklar. Banazılı, Yeşilyurtlu ve Malatyalı hemşerilerimizi mitingimize, reisimizle buluşmaya davet ediyorum. 31 Mart akşamı reisimize vereceğimiz destekle de yereldeki elimizi güçlendiririz. Genelde de memleketimizi daha güçlü bir şekilde temsil ederiz. Burada da daha fazla yatırım için fırsat yakalamış oluruz" şeklinde konuştu. Çınar, mahalle toplantısı kapsamında ise AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve partililerle birlikte Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Bize küçük projeler değil, büyük projeler yakışır. Bizler artık şuanda 30 ilden daha büyük bir ilçe konumuna geldik. Marka şehirler arasına adımızı yazdırdık. bir çok projelerimizle de ödüller aldık" dedi. Çınar, Cevatpaşa Mahallesi’nde yaptıkları çalışmaları sunum halinde vatandaşlarla paylaşarak, şunları söyledi:


"Yeni dönemde de çok daha güçlü, vizyonel, insanların gıptayla baktığı ve imrendiği, büyük hayallerinin olduğu projelerle birlikte 31 Mart’tan sonra inşallah bunlara ağırlık vereceğiz. Çarşamba günü reisimiz Malatya’ya teşrif edecekler. Bizimde en iyi şekilde karşılayıp, ağırlamamız gerekiyor. Buradaki hemşehrilerimizi Çarşamba günü 14.30’da büyükşehir belediyemizin yanındaki miting alanına davet ediyorum."


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimat ‘kesinlikle bulunduğumuz yerde emanetini yüklendiğimiz, vekaletini aldığımız her bir kardeşimizin emrinde ve hizmetkarı olacağız’ şeklinde. Bu şiarla çalışacağız. Allah’a şükürler olsun 1994 yılında cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla beraber geçen süreçte baktığımızda, her dönem yapmış olduğu bu hizmetler ve hizmetkarlıktan kaynaklanan sebepten dolayı halkımızda bize her zaman destek verdi. Büyük oylarla ve büyük bir çoğunlukla bizi iktidara getirdi. Bizde onlara mahcup olmamak ve ilahi adalet geldiğinde Allah’a vereceğimiz hesabı da göz önünde bulundurarak, yapmış olduğumuz bütün amellerin, fillerin, çalışmalarla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Allah nasip ederse hizmetimizi de sürdüreceğiz" dedi.


Milletvekili Kahtalı, Yeşilyurt’un büyüyüp, geliştiğini ve dönüştüğünü ifade ederek, "Büyüyen bir Yeşilyurt var. 5 yıl önce 260 bin nüfus varken, bugün gelinen noktada nüfus 320 bin oldu. Malatya’nın nüfusu 800 bine yaklaşırken, toplam artan nüfusun iki katı kadar Yeşilyurt’a taşınmış. Diğer ilçelerden insanlarımız Yeşilyurt’a geliyor. Yaşanabilir bir ilçe olarak görüyor, bu gerçekten çok önemli bir şey ve bu ilçemiz çok daha büyüyecek, gelişecek. Yeşilyurt her zaman büyük destekler verdi. İnşallah hep birlikte yeni hedeflere koşacağız. Başkanımızda önümüzdeki beş yılın hedeflerini ortaya koyacak. Biz, bugüne kadar vermiş olduğumuz sözleri nasıl yerine getirdiysek, hedeflerini koyduğu doğrultuda neler varsa daha fazlasını üzerine ilave ederek beş yıl içerisinde Yeşilyurtlu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
  1. doğa

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