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Çınar’dan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çanakkale Zaferi’nin 104.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:25
Çınar’dan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Çınar mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü olan Çanakkale Zaferi’nin büyük kahramanlıklar ve insanüstü fedakarlıklarla tüm dünyayı hayrete düşürdüğünü ve emperyalist güçlerin akıllarına ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü kazıdığını belirterek bu zaferin Milli Mücadeleye de büyük güç verdiğini dile getirdi.


Çanakkale Zaferinin binlerce yıllık şanlı tarihe sahip Türk milletinin adeta kendi küllerinden yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade ederek, “Türküyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun vatan toprakları için savaşan ve bugün Çanakkale’de omuz omuza yatan şehitlerimiz, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin de en güçlü nişanesidir. Kahraman ecdadımız Çanakkale’de; toplara, tüfeklere karşı inanç ve umutlarıyla mücadele ederek, ülkemizin istikbalini teminat altına almıştır” ifadelerine yer verdi.


Çınar mesajında, “Şehit ve gazilerimiz hiçbir değerle ölçülmeyecek fedakarlıkları ile bizim bu topraklarda hür olarak yaşamamızı sağlamışlar, sağlamaya da devam etmektedirler. 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin ayağına vurulmak istenen prangaları Çanakkale ruhuyla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Böyle bir geçmişin varisleri olmanın haklı gururuyla başımız dik, alnımız açık bir şekilde onları her an hayırla ve minnetle yâd ediyor, 104 yıl önce bu topraklarda tarih yazan ecdadımızı ve bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:25
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