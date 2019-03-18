Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Beş yıllık hizmet karnemiz ortada, hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle çalışarak Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımların altına hep birlikte imza attık" dedi.

Çınar, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gedik Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya gelen Çınar, daha sonra Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çınar, burada tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyareti kapsamında Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz ve yönetimiyle bir araya gelen Çınar, Türkiye Emekliler Derneği Malatya Şubesine de bir ziyarette bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar daha sonra Görgü, Cumhuriyet Örnekköy ve Kırlangıç Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çınar, 2014 yılında kurucuları arasında yer aldıkları büyük Yeşilyurt’u her alanda geliştirdiklerini ifade ederek, "Teknik ekipman, ekonomik güç, belediyedeki diğer aktivitelerle ilgili fiziksel, hizmet anlamında çok büyük çalışmalar yaptık. Birlik ve beraberliği oluşturduk. Kendi içimizde bir enerji oluşturduk ve bu enerjiyi de sinerjiye dönüştürerek, güzel hizmetler yaptık" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt bölgesinin geliştiğini anlatan Çınar, "Bölgemiz tercih edilmeye başladı. İnşallah ileride daha da gelişecek ve büyüyecek" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ardından Yakınca Mahallesi’nde miting havasında gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çınar, buradaki konuşmasında, "Hizmet aşkıyla çıktığımız yolda sosyal, kültürel, çevresel, fiziksel, tarihsel ve spor alanında büyük çalışmalar yaptık. İlçemiz tamamen bir gelişim trendine girdi. 320 bin nüfusa ulaştık. İlçemiz hak etmiş olduğu yeri almaya başladı. Bu noktada büyük çabamız oldu" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’a büyük hizmetler yaptıklarını yeni dönemde de bu çalışmaları ’gönül belediyeciliği’ ile taçlandırmak istediklerini dile getiren Çınar, "Beş yıllık hizmet karnemiz ortada, hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle çalışarak Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımların altına hep birlikte imza attık. Tek bir alanla sınırlı kalmayarak yapılması çok zor gözüken işlerin altından sizlerin desteğiyle kalktık. Hep beraber taşın altına elimizi koyduk ve kadim bir medeniyete sahip güzel ilçemizin sosyal, kültürel ve sanatsal mazisine layık bir hizmetlerde bulunduk. Bugün verilen sözleri yerine getirdiğimiz için sizlerin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Tabi ki bizlerde bu dönemde belediyecilik alanında tecrübe edindik, kendimizi geliştirdik, yenilendik. Beş yıl önce verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Son beş yıl içerisinde ciddi kazanımlar elde eden güzel ilçemizin yapılan yatırımlar neticesinde nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tam manasıyla karşılık verecek insan odaklı yatırımlarımızı hayata geçirdik. Hizmete sunulan yatırımlar, sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemizde ki mutlu ve huzurlu yaşam koşullarının oluşmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, kültürden eğitime, sosyal hizmetlerden alt ve üst yapı hizmetlerine kadar bütün alanlarda en güzel hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmanın gururunu yaşamaktayız. Yollarımızın standartlarını yükselttik, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdık, sosyal tesisler yaptık, tabii ki bu tüm kazanımların temelinde ak belediyeciliğin esasları vardır.Bu esasları baz alarak kalıcı, nitelik seviyesi güçlü, farkındalık oluşturacak yatırımlarda bulunduk, sonuçta da bütün alanlarda gelişimi ve değişimi yakalayarak bölgesinde takip edilen bir ilçe olduk.Yeşilyurt’umuzun gelişmesiyle bölgemizde bu anlamda gelişti ve ilerledi. Türkiye’de ki bütün yerel yönetimler içerisinde en çok proje üreten, en çok gelişen, en hızlı mesafe kat eden belediyeler içerisinde yer almayı başardık. İlçemizde refah seviyesini daha iyi noktaya ulaştırmak adına çalışma tempomuzu her geçen gün artırmaktayız.Sosyal, ekonomik, eğitim, kültürel, eğitim ve çevresel projelerde farkındalık oluşturup hizmet belediyeciliğini tam manasıyla uygulamak adına bugüne kadar ortaya koyduğumuz yüksek tempoda çalışma isteğimizi bundan sonra artıracağız. Toplumun bütün kesimlerini dinleyerek, yapıcı ve tavsiye edici yorumları dikkate alarak, istişare kültürünü sürekli canlı tutarak yaşam standardı ve refah seviyesi yüksek bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmeyi hedefliyoruz, bunu da başaracak güce sahibiz" diye konuştu.