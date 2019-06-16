Çınarcık’ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. Yoğun ilgi gösterilen festivalde, el emeği ürünler sergilendi.

Yıl boyunca yapılan başarılı çalışmaların ardından Çınarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda Hayat Boyu Öğrenme Festivali gerçekleştirildi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte açılış kurdelesini Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ birlikte kestiler. Kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Çınarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Ünlü, ilçe nüfusunu yüzde 11’ine kurs verdiklerini kaydetti. Yıl boyunca verimli çalışmalar yapıldığını dile getiren Ünlü, “Çınarcık HEM, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yenilenmiş olan idari personel, 60 kişilik dev eğitim kadrosu ile Çınarcık halkının hizmetinde olmuş, ilçe halkımızın yaygın eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla üst düzey çaba sarf etmiştir. Bu çabaların sonucunda eğitim-öğretim yılında 200 adet kurs merkezimizce planlanmış, 3 bin 541 kursiyerimiz bu kurslara kayıt yaptırmıştır. Bu sayı ilçe nüfusumuzun yüzde 11’ine tekamül etmektedir. Türkiye genelinde bu oranların yüzde 6, Avrupa Birliği üyelerinde ise yüzde 9’larda olduğu düşünülürse kurumumuzun bu eğitim-öğretim yılında göstermiş olduğu başarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu başarının sağlanmasında en büyük pay sahibi olan usta öğreticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalde emeği geçenlere, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Belediye Başkanı Numan Soyer ve Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ tarafından plaket verildi.