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Çınarcıklı belediye başkanları birlik mesajı verdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde görev yapan AK Parti, CHP ve MHP belediye başkanları, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
Çınarcıklı belediye başkanları birlik mesajı verdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde görev yapan AK Parti, CHP ve MHP belediye başkanları, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.


AK Parti Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, CHP Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, MHP Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, düzenlenen bir toplantıda bir araya gelerek bölgelerinde yaşanan sıkıntıları görüştü. İş birliği içerisinde hizmet üretileceğinin altının çizildiği görüşmede özlenen bir tablo oluştu. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var diyen başkanlar, halka hizmet için bir araya bundan sonra da geleceklerini vurguladılar.


3 farklı partinin belediye başkanlarını bir arada gören vatandaşlar, “Biz bu tabloyu görünce mutlu olduk. Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmasını istemiyoruz. Belediye başkanlarımız birbirlerini kırmadan, gönül koymadan, el ele vererek çalışmalılar. Biz halk olarak bunu istiyoruz. Siyaset bir kenara öncelikle yaşadığımız bölgeyi kalkındırmak ve geliştirmek zorundayız. Bunun için de vatandaştan istenilecek bir şey olursa bizler de her zaman hazırız. Bu fotoğrafın ilerleyen zamanlarda verimini hem biz hem de ilçe ve beldelerimiz alacaktır” dediler.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
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