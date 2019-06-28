0553 313 94 23

Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Kent Konseyi başkanlığına Tuncay Okatan seçildi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:51
Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Kent Konseyi başkanlığına Tuncay Okatan seçildi.


Belediye meclisi salonunda yapılan genel kurula Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Emniyet Müdürü Ragıp Tunç, mülki ve idari amirler ile ilçede bulunan kurum, kuruluş ve STK’ların temsilcileri katıldı. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer kentlerin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında kent konseylerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.


Numan Soyer’in konuşmasının ardından yapılan seçimler sonucunda Tuncay Okatan Çınarcık Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi. Tekrar seçilen Tuncay Okatan ise seçim sonrasında üyelere teşekkür ederek, kendisine bir kez daha tevdi edilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erciş Belediyesinden dekoratif aydınlatma çalışması
    1. Erciş Belediyesinden dekoratif..
    2. Antalya’da ayıların sıcak havada havuz..
    3. Ataşehir’de 750 kursiyer..
    4. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp..
    5. İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal..
    6. Dilcilik yöntemiyle evlere giren..
    7. FETÖ duruşmasında eski emniyet..
    8. Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü..
    9. Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı..
    10. CHP İstanbul İl Başkanı..
    11. Kıskançlık cinayetinde şüpheliye..
    12. Çikolata hırsızları yakalandı
    13. Kaftancıoğlu hakim karşısında
    14. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453..
    15. Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okumu..
    16. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    17. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    18. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    19. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    20. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    21. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    22. Borsa ilk yarıda yükseldi
    23. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    24. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    25. Evlat katili babadan şok ifade
    26. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    27. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    30. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!