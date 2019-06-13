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Çınarcık bayramda 200 bin kişiyi ağırladı

Yalova’nın Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçenin ramazan bayramında 200 bin kişiyi ağırladığını, bunun da tarihideki en kalabalık bayram tatili olduğunu dile getirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:40
Çınarcık bayramda 200 bin kişiyi ağırladı

Yalova’nın Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçenin ramazan bayramında 200 bin kişiyi ağırladığını, bunun da tarihideki en kalabalık bayram tatili olduğunu dile getirdi.


Yaz mevsimine hazırlanan Çınarcık ilçesinde hazırlıklar tamamlandı. Okulların kapanmasıyla başlayacak olan yaz dönemi hakkında bilgiler veren Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede tatilcilerin huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi. Soyer, “Bayram tatilinde biz açıkçası İstanbul seçimi, sınavlar olduğundan bu denli bir kalabalık beklemiyorduk. Ama sezon erken başladı. Normalde 18 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Ramazan bayramında kalıcı nüfus 100 bine çıktı. Günü birlikçilerle birlikte 200 bin kişiyi ilçede ağırladık. İlçeye 18 bin araç girişi oldu. Bugüne kadarki en kalabalık bayram tatilini atlattık” dedi.


13-16 Haziran tarihleri arasında Çınarcık Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Altın Çınar Festivali hakkında da bilgi veren Numan Soyer, bu festivalin ilçe açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Bir çok ünlü sanatçının düzenlenecek festival kapsamında ilçe halkı ve tatilcilerle buluşacağını hatırlatan Soyer, programla ilgili de şu bilgileri aktardı, “15. Altın Çınar Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu yıl festivalin erken yapıldığı gibi eleştiriler aldık. Neticede sezon çok kalabalık oluyor. Sezonun en kalabalık anında değil de sezonun başında yapalım dedik. Böylece sezon başının da canlanmasını sağlamak istedik. Bu sayede sezonu hareketlendirmek istedik. Festivalimizi sponsorlar sayesinde yapıyoruz ve belediye kasasından para çıkartmıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:40
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