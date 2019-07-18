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Çınar, “Sele maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, son bir haftadır aşırı yağışlara bağlı olarak bölgede yaşanan sel felaketlerine maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
Çınar, “Sele maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, son bir haftadır aşırı yağışlara bağlı olarak bölgede yaşanan sel felaketlerine maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, Karadeniz Ereğli, Gülüç, Alaplı, Akçakoca ve Düzce il merkezinde aşırı yağışlardan zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Çınar, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “ Son bir haftadır Karadeniz Ereğli, Gülüç, Alaplı, Akçakoca ve Düzce il merkezinde aşırı yağışlara bağlı olarak birçok yerde sel felaketi ile karşı karşıya kalınmıştır. Yağmur sularıyla birlikte sürüklenen ağaçlar, toprak vb. birçok madde giderlerin tıkanmasına sebep olmuş ve bu yüzden biriken sular neticesinde bölgenin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su basmış, toprak kaymaları meydana gelmiş, trafikte sıkışıklık oluşmuş vb. birçok olumsuz hadiselerle karşı karşıya kalınmıştır. Karadeniz Ereğli Kışla Sanayi Sitesi ve civarı, Kavaklık ve Kepez Mahalleleri, Gülüç’ün Alaplı çıkış istikameti, Akçakoca merkez ile Düzce il merkezinde Allah’a çok şükür ki can kaybı olmayan sel felaketleri neticesinde maddi hasarlarla karşı karşıya kalınmıştır. Yaşanan bu olumsuz durumlar karşısında hemen tedbirlerini alan Valilerimiz, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımız ile Karayolları Ekiplerine hızlı müdahale ederek olayların daha da büyümesinin önüne geçtikleri için şükranlarımızı sunarız. Bölgemizin aşırı yağış alması nedeniyle bu ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalınma olasılığının sürekli göz önünde bulundurulması elzemdir. Sel felaketlerinin yıkıcı zararlarının azaltılabilmesi konusunda tüm yetkililerimizin her daim tedbirli olmalarının ne kadar önemli olduğunu gözlemlediğimiz bu günlerin bir daha yaşanmamasını dileriz. Yaşanan sel ve su baskınlarında can kaybının ya da yaralanan vatandaşımızın bulunmaması en büyük tesellimizdir. Yaşanan doğal afet nedeniyle iş yeri, evi ve araçları zarar gören tüm iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her türlü afetten hepimizi muhafaza eylesin. “

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
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