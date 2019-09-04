Hanifi Evren

Çınar Park yeri ve konumu bakımından çok güzel yerdir. Yapanların vesile olanların ellerine sağlık, teşekkür ederiz.

Çınar Parktaki bazı eksikliklere değinmek istiyorum. Mesela mescidi çok arka bir yere koymuşlar kıble yan duruyor, havassız kalıyor ve çok küçük. Neden bu tür yerlerde (düğün salonu, dinlenme tesisleri, devlet daireleri, mesire ve piknik alanları gibi yerlerde) ibadet yapılan yerlere önem vermezler ve güzel yerlere yapmazlar.

İkinci bir eksiklik o tür yerlere en çok aileler çocuklarıyla beraber rağbet ederler, ailelerin ve çocukların tuvalet ihtiyacını karşılamasını daha da kolaylaştırmak gerekiyor. Birde otopark sorunu var hele hafta sonları keşmekeş. Bu sorun çileye dönüşüyor. Bu sorun yalnızca Çınar Parkta yok. Hayvanat bahçesinde de var, Pınarbaşında var, Mişmiş Parkta da var, Gündüzbeyde var, Horatada var.

Yani bu tür yerlerin hepsinde böyle sorunlar var. Bu tür yerler yapılmadan önce bunların düşünülmesi gerekiyor. Mesela belediyeler düğün salonlarına ruhsat veriyor. Düğün salonlarının hepsinde otopark ve ulaşım sorunu var. Ruhsat verirken bunları hesaplamaları gerekiyor. Çınar Parktaki soruna gelince Osman Güder başkanın benim bir suçum yok dediğini duyar gibiyim. Şu an büyükşehir belediye başkanı olan o dönemin Battalgazi belediye başkanı Selahattin Gürkanyaptı bunları. Bu tür yerler yapılırken bu eksikliklere dikkat edilseydi daha iyi olurdu. Osman başkandan Çınar Parktaki mescidi güzel bir yere yapmasını ve kıblesinin doğru olmasına, mescirlerin en az 40 kişi alacak kapasitede olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Kadın, çocukların ve hastaların tuvalet ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaları için birkaç tane daha yapmasını talep ediyor, Çınar Parkta giden vatandaşlar.