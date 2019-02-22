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Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan imza kampanyası

İSTANBUL(İHA)Çin’in, Doğu Türkistan’da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türklere karşı gerçekleştirdiği zulme sessiz kalmayan Türk Ocakları, halkın tepkisini ortaya koyabilmek ve dünyanın dikkatini bu zulme çekebilmek için imza kampanyası başlatıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 10:36
Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan imza kampanyası

İSTANBUL(İHA)Çin’in, Doğu Türkistan’da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türklere karşı gerçekleştirdiği zulme sessiz kalmayan Türk Ocakları, halkın tepkisini ortaya koyabilmek ve dünyanın dikkatini bu zulme çekebilmek için imza kampanyası başlatıyor. Türk Ocakları, bu kapsamda yarın saat 12.00’da Taksim Odakule önünde basın açıklaması yapacak.



Türk Ocakları, Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere karşı yaptığı zulme sessiz kalmadı. Türk Ocakları, Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun iştirakiyle yarın Beyoğlu Odakule önünde saat 12.00’de basın açıklaması yapılacak. İstanbul’un tüm önemli meydanlarında halkın tepkisini ortaya koyabilmek ve dünyanın dikkatini bu zulme çekebilmek amacıyla aynı anda saat 11.00’de başlayan bir günlük imza kampanyası da başlayacak. Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin yaptığı açıklamada, “Araştırmacılar, yaklaşık olarak bir milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar” ifadelerini kullandı.



İmza kampanyası yapılacak meydanlar


Çin Devletinin zulmüne karşı sessiz kalmamak için yarın Beyoğlu’nda Meşrutiyet Caddesi Odakule Önü, Fatih’te Saraçhane ve Beyazıt meydanlarında, Üsküdar Vapur İskelesi Meydanı’nda, Kadıköy İskele Meydanı’nda, Şişli Camii Önü, Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Eyüp Camii Önü, Bakırköy Özgürlük Meydanı,Üsküdar Vapur İskelesi Meydanı’nda Türk Ocakları İstanbul Şubesi Tarafından imza kampanyası gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:36
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