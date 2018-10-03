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Çin zulmü devam ediyor! Esir olan Uygur çocukları görüntülendi

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmün görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere merkezli Müslümanlara Karşı Zulmü Belgeleme (DOAM) isimli insan hakları kuruluşu,esir olan Uygur çocuklarını görüntüledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:10

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikaları bir süredir gündemde. Bu politikalardan en çok gündeme oturan uygulama, Çin yönetimi tarafından "yeniden eğitim kampı" adıyla kurulan toplama kamplarıydı.

Bu kamplarda Çin'in, sayısı bir milyonu aşan Uygur'u zorla tuttuğu ifade ediliyordu. Bunların arasında, zorla ailelerinden ayırılan çok sayıda çocuk da bulunuyor.

İngiltere merkezli Müslümanlara Karşı Zulmü Belgeleme (DOAM) isimli insan hakları kuruluşu sosyal medya hesabında bölgeden sızdırılan bir görüntüyü paylaştı.

Kayda engel olundu

Videoda, demirden parmaklıkların arkasındaki çocuklar görülüyor. Tek tip kıyafet giydirilen çocukların yaşlarının 5'ten küçük olduğu tahmin ediliyor.

Video oldukça kısıtlı bir süre için kayda alınabilmiş. Birkaç saniye sonra üniformalı bir şahıs kamerayla kayıt alınmasına engel oluyor.

Çin yönetiminin baskısı sebebiyle, bölgede yaşanan gelişmelere dair görüntüler oldukça nadiren basına yansıyor. Söz konusu video da, Çin'in bölgedeki politikalarını gösteren bir örnek niteliğinde.

MepaNews

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:10
  1. Çin
  2. Uygur çocukları

YORUM YAZ

  • bilobilo31 dk önce
    reis BM genel kurulunda çinin uygur zulmü ile ilgili ağzını açıp tek kelime etmedi. oy getirmediği için mi bişey söylemedi acaba ?
  • ihsihs1 sa önce
    Rabbim yardımcıları olsun. Müslümanlar böyle gaflet içerisinde ve darmadağınık durdukça zulümler bitmez. ALLAH korusun ama gözüken o ki yakında McKinsey de ülkemizi esir alacak.
  • Ay YildizAy Yildiz1 sa önce
    Allah uygur kardeslerimizin yardimcisi olsun, zalim Çin devletini de tez zamanda perisan etsin. Allah uygurlar dahil tum mazlumlarin kurtulusuna ermesini ve bizleri buna vesile etmesini diliyorum.
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