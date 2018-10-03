Çin zulmü devam ediyor! Esir olan Uygur çocukları görüntülendi

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikaları bir süredir gündemde. Bu politikalardan en çok gündeme oturan uygulama, Çin yönetimi tarafından "yeniden eğitim kampı" adıyla kurulan toplama kamplarıydı.

Bu kamplarda Çin'in, sayısı bir milyonu aşan Uygur'u zorla tuttuğu ifade ediliyordu. Bunların arasında, zorla ailelerinden ayırılan çok sayıda çocuk da bulunuyor.

İngiltere merkezli Müslümanlara Karşı Zulmü Belgeleme (DOAM) isimli insan hakları kuruluşu sosyal medya hesabında bölgeden sızdırılan bir görüntüyü paylaştı.

Kayda engel olundu

Videoda, demirden parmaklıkların arkasındaki çocuklar görülüyor. Tek tip kıyafet giydirilen çocukların yaşlarının 5'ten küçük olduğu tahmin ediliyor.

Video oldukça kısıtlı bir süre için kayda alınabilmiş. Birkaç saniye sonra üniformalı bir şahıs kamerayla kayıt alınmasına engel oluyor.

Çin yönetiminin baskısı sebebiyle, bölgede yaşanan gelişmelere dair görüntüler oldukça nadiren basına yansıyor. Söz konusu video da, Çin'in bölgedeki politikalarını gösteren bir örnek niteliğinde.

MepaNews