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Gülbahar Celilova, zulmü anlattı! Çin zindanında 16 ay işkence gördü

Pekin’in Doğu Türkistanlılara uyguladığı sistematik zulmün şahidi olan ve 16 ay zindanda tutulan Gülbahar Celilova, “20 kişilik odalarda 40 kişi kalıyorduk. Sorgudaki işkencenin izleri günlerce kalırdı. Kadınları soyarak onurlarıyla oynuyorlardı, hamile olanlara zorla kürtaj yapılırdı” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:40
Gülbahar Celilova, zulmü anlattı! Çin zindanında 16 ay işkence gördü

 Ömer Faruk Şahin  Ankara  

Çin tarafından Doğu Türkistanlı Müslümanlara uygulanan sistematik asimilasyon ve yok etme politikasının detaylarını, Çin’in toplama kamplarında 16 ay tutulan Gülbahar Celilova anlattı.

Aslen Doğu Türkistanlı olduğunu ancak ailesini yaşadığı bölgenin Kazakistan sınırları içinde kalması neticesinde Kazakistan vatandaşı olduğunu belirten Gülbahar Celilova, “20 yıldır Çin’e yönelik olarak ticaretle uğraşıyordum. En son 2017 yılının Mayıs ayında Doğu Türkistan’da iş amaçlı gittiğimde tutuklandım. Türkiye’ye gidip geldiğim, namaz kılıp kılmadığıma kadar her şey soruldu ve beni 3 numaralı cezaevine sevk ettiler. Kampta insanların ellerine ve ayaklarına zincir prangalar vurulmuştu. 20 kişilik odalarda 40 kişi kalıyorduk. Dönüşümlü olarak yatıyorduk. Haftada bir odalar değiştiriliyordu. 48 saat sorguya götürülenler oluyordu. Sorgudan gelenlerin vücutlarında işkence izlerine şahit olduk. Haftada bir herkese zorla ilaç veriliyordu” diye konuştu.

Çocuklar annelerden alındı

Arama ve kontrol diyerek tüm kadınları soyuyor ve insanların onurları ile oynuyorlardı” ifadelerini kullanan Celilova, “İlk gelenlere idrar tahlili yaparak hamile olan bütün kadınlara kürtaj yaptılar. Bizlere sabahtan akşama kadar Çince olarak Komünist Partiye yemin ettirilirdi. Yemin etmek istemeyenler aç bırakılırdı. Öyle şeylere şahit oldum ki yeni doğum yapan annelerin sütleri geliyordu ancak çocukları ellerinden alınmıştı. Kamp dışına götürülerek her türlü gayri ahlaki muamele yapılıyordu. 16 aylık süre sonunda beni serbest bıraktılar. Benim yaşadığım hukuksuzluğun üstünü örtmek için bana zorla Çin kimliği verdiler” ifadelerini kullandı.

Sistematik katliam var

Çin’in yıllardır reddettiği ancak Batı’nın baskısı ile 3 ay önce kabul ettiği kamplarda sistematik katliam uygulandığını dile getiren Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de “Önce inkar ettiler, şimdi de ‘Bunlar sadece eğitim kampı’ yalanını söylüyorlar. Türkiye’nin ve Türk milletinin varlığını arkamızda hissetmek bizi onurlandırdı” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:40
  1. Ankara
  2. Çin
  3. Doğu Türkistanlı Müslümanlar
  4. sistematik asimilasyon
  5. Gülbahar Celilova
  6. Çin’in toplama kampları
  7. Doğu Türkistan
  8. Kazakistan
  9. Komünist Parti
  10. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk
  11. Türk milleti

YORUM YAZ

  • ŞükûhŞükûh38 dk önce
    Zulüm ile abâd olunmaz,olamayacaksınız inşaallah.ALLAH size bir SED daha yaptırma mecburiyeti versin inşaallah.ALLAH tez zamanda lâyık olduğunuzu göndersin,AMİN.
  • AMİN AMİN 56 dk önce
    EN SEVDİLERİNİZEN GÜVENDİKLERİNİZSAPLANSAMAN OLSUNTÜM ZALİMLERİN HAKKIM KADAR AMİN
  • ihsanihsan1 sa önce
    adalet bakanı bu işi uluslararası adalet divanına götür
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 1 sa önce
    Çaresizlik belimizi büküyor ALLAH kardeşlerimizin yardımcısı olsun onurumuzu çiğniyorlar bu fitne dünyasında ne yapacağımızı şaşırdık
  • Mehmet gökdemirMehmet gökdemir1 sa önce
    Dünya müslümanlarının zulümden işkenceden kurtulması Allaha kalmış müslüman devletler darma dagın liderleri korkak hepsi deyil tabihele şu çin denilen zalim devlet Allah onları kahrı perişan etsin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Çin Sizi Allah Kahretsin İnşallah.

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