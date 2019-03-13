Gülbahar Celilova, zulmü anlattı! Çin zindanında 16 ay işkence gördü

Ömer Faruk Şahin Ankara

Çin tarafından Doğu Türkistanlı Müslümanlara uygulanan sistematik asimilasyon ve yok etme politikasının detaylarını, Çin’in toplama kamplarında 16 ay tutulan Gülbahar Celilova anlattı.

Aslen Doğu Türkistanlı olduğunu ancak ailesini yaşadığı bölgenin Kazakistan sınırları içinde kalması neticesinde Kazakistan vatandaşı olduğunu belirten Gülbahar Celilova, “20 yıldır Çin’e yönelik olarak ticaretle uğraşıyordum. En son 2017 yılının Mayıs ayında Doğu Türkistan’da iş amaçlı gittiğimde tutuklandım. Türkiye’ye gidip geldiğim, namaz kılıp kılmadığıma kadar her şey soruldu ve beni 3 numaralı cezaevine sevk ettiler. Kampta insanların ellerine ve ayaklarına zincir prangalar vurulmuştu. 20 kişilik odalarda 40 kişi kalıyorduk. Dönüşümlü olarak yatıyorduk. Haftada bir odalar değiştiriliyordu. 48 saat sorguya götürülenler oluyordu. Sorgudan gelenlerin vücutlarında işkence izlerine şahit olduk. Haftada bir herkese zorla ilaç veriliyordu” diye konuştu.

Çocuklar annelerden alındı

“Arama ve kontrol diyerek tüm kadınları soyuyor ve insanların onurları ile oynuyorlardı” ifadelerini kullanan Celilova, “İlk gelenlere idrar tahlili yaparak hamile olan bütün kadınlara kürtaj yaptılar. Bizlere sabahtan akşama kadar Çince olarak Komünist Partiye yemin ettirilirdi. Yemin etmek istemeyenler aç bırakılırdı. Öyle şeylere şahit oldum ki yeni doğum yapan annelerin sütleri geliyordu ancak çocukları ellerinden alınmıştı. Kamp dışına götürülerek her türlü gayri ahlaki muamele yapılıyordu. 16 aylık süre sonunda beni serbest bıraktılar. Benim yaşadığım hukuksuzluğun üstünü örtmek için bana zorla Çin kimliği verdiler” ifadelerini kullandı.

Sistematik katliam var

Çin’in yıllardır reddettiği ancak Batı’nın baskısı ile 3 ay önce kabul ettiği kamplarda sistematik katliam uygulandığını dile getiren Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de “Önce inkar ettiler, şimdi de ‘Bunlar sadece eğitim kampı’ yalanını söylüyorlar. Türkiye’nin ve Türk milletinin varlığını arkamızda hissetmek bizi onurlandırdı” ifadelerini kullandı.