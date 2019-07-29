0553 313 94 23

Çin, "yeniden kullanılabilir roket" geliştirmeye hazırlanıyor

Çinli bilim adamları, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir basamak olan "kanat teknolojisini" geliştirdi- Miao Özerk İli'ne enkazı düşen rokette, ızgara şeklinde geliştirilen kanatların ilk testi başarılı oldu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
Çin, "yeniden kullanılabilir roket" geliştirmeye hazırlanıyor

PEKİN (AA) - Çin, fırlatılan roketlerin inişleri sırasında yönlendirilmelerini sağlamak için ızgara şeklinde kanat geliştirdi.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çinli bilim adamları, roketlerin fırlatıldıktan sonra yere tekrar zarar görmeden inmelerini sağlamak için önemli bir basamak olarak görülen "yönlendirici kanat" teknolojisini test etti.

Söz konusu kanatla ilk denemeyi, Çin uzay programının ana yüklenicilerinden China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), "Long March 2C" roketini cuma günü Guicou eyaletinden fırlatarak yaptı.

Eyalete bağlı Miao Özerk İli'ne enkazı düşen rokette, ızgara şeklinde geliştirilen kanatların ilk testinde başarılı olduğu bildirildi.

- Kanatlar roketin yönlendirilmesini sağlıyor

Kanatlar, roketin ateşleyicilerinin dış yüzeyinde fırlatma esnasında kapalı halde bulunuyor. Uydu ve benzeri teknolojilerin uzaya fırlatılmasından sonra roketin yere düşüşü sırasında açılan kanatlar, roketin yönlendirilmesini sağlıyor.

Izgara kanat teknolojisinin gelişiminin tamamlanması durumunda hem roket fırlatma maliyetini düşüreceği hem de roketin düştüğü yerde bulunan halkın zarar görmesini engelleyeceği belirtiliyor.

Söz konusu teknoloji, ilk olarak ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından geliştirilmişti. SpaceX mayısta Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya göndermişti. Görevin ardından dünyaya düşen roketlerden ikisi, güvenli şekilde önceden belirlenen noktalara dikey iniş yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
  1. "Long March 2C"
  2. "yönlendirici kanat" teknolojisi
  3. Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesi
  4. China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC)
  5. Çin
  6. ızgara şeklinde kanat
  7. kanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Gürkan engelli gence akülü araba hediye etti
    1. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    2. Aygaz, kültürel gelişime desteğini..
    3. Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür..
    4. Akhisar’da açık hava konserleri..
    5. Hedef sağlık turizmi
    6. Bıçaklı saldırı sonrası Arsenal'dan..
    7. Muhasebeciler tekne turunda buluştular
    8. Feslikan’da şampiyon Balaban oldu
    9. Bayramda Belediye Mezbahanesi hizmet..
    10. Hama’ya hava saldırısı: 5 ölü, 9 yaralı
    11. Boyabat’ta kazada 19 koyun telef oldu
    12. Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma..
    13. Ezginin Günlüğü Güzel Geceler’de sahne..
    14. Otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
    15. Çin, Hong Kong’daki “korkunç”..
    16. Mardin’deki yangın 24 saat sonra..
    17. (Özel) Çatı katından atılan 2,5..
    18. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    19. Yastıktaki dikiş izinden yola çıkan..
    20. Siirt’te 2 terörist ölü olarak ele..
    21. 112 çağrı merkezine yapılan ihbarların..
    22. Çocuklar Kartal’da mutlu gülümsüyor
    23. Siirt'te terör operasyonu
    24. CHP'li belediye İsmet Özel'in..
    25. Çin, "yeniden kullanılabilir roket"..
    26. Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 4..
    27. Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
    28. Başakşehir'den bir transfer daha!
    29. Formula 1: Almanya Grand Prix
    30. Aziziye Belediyesi ‘Yaz Futbol Okulu’..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!