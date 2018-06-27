Çin yeni nesil ikiz uydularını başarıyla gönderdi

Çin'in güneybatısında yer alan Xichang Uydu Lansman Merkezi, 27 Haziran Çarşamba sabahı, Long March-2C roketinde yeni teknoloji ikiz uydu denemesini başlattı.

İkiz uydular saat 11.30'da başarıyla fırlatıldı ve hedef yörüngeye girdi. Uydunun görevleri, uydular arası ağı birbirine bağlamak ve uyduların dünya gözlemi üzerine yeni teknoloji testleri yapmak.

Bu çalışma Long March roket serisinin 278'inci göreviydi.

Kaynak: Reuters