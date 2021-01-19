Çin yeni dalga için hazırlanıyor

Çin'in Shijiazhuang şehrinin eteklerinde gece gündüz durmadan çalışan inşaat ekipleri tarafından dev bir karantina tesisi inşa ediliyor.

Dünyanın geri kalanı artan ölümler ve aşırı yüklü hastanelerle mücadele ederken bile Çin pandemiyi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Ancak, yetkililer ülkenin kuzeyindeki Shijiazhuang şehrindeki vaka artışından endişelenerek, kentin sınırda yaşayan tüm köylüler yerleştirilmesi için karantina tesisi inşa etmeye karar verdi.

Yakında tamamlanacak

Bununla birlikte ülkede devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan açıklamada, Shijiazhuang'daki tesisin, her odasının banyo, wi-fi ve klima ile donatılacağı ve önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacağı ifade edildi. Ayrıca, kompleksin 4 binden fazla insanı alacak kadar odaya sahip olacağı açıklandı.

Öte yandan, corona virüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de son 1 haftadır 100'ün üzerinde vaka kaydediliyor. Ülkede pandeminin başından bu yana toplam 88 bin 454 vaka kaydedilirken 4 bin 635 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak, Çin belirti göstermeyen vakaları istatistiklere dahil etmiyor.

Kuzey Çin şehirlerinde,,ülkede artan vakalar nedeniyle 13 Ocak’tan itibaren milyonlarca kişi tecrit altına almaya başladı. Hebei eyaleti ve çevresindekii köylerde yaşayan 20 binden fazla kişi de merkezi tesislerde karantinaya alındı.Ayrıca, milyonlarca kişi corona virüs için defalarca test edildi.

Yeni dalgaya karşı alarm verildi

Diğer taraftan, Üst Düzey Ulusal Sağlık Yetkilisi Wang Bin geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin, yaklaşan Ay Yeni Yılı tatilinin tetiklediği ve virüs önleme konusunda "büyük zorluklar yaratması" beklenen potansiyel bir vaka dalgasına karşı yüksek alarmda olduğunu söyledi.