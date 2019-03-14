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Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakma yolunda

Çin, yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan makale sayısı bakımından ABD ile farkı giderek kapatıyor- ABD'nin en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47 iken, bu oran 2018 sonunda yüzde 29'a geriledi. Öte yandan Çin'in yüzde 10'luk dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1'den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5'e kadar çıktı- Çin'in en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilim içindeki makale sayısının gelecek yıl, yüzde 1'lik dilim içindeki makale sayısının ise 2025 itibarıyla ABD'de üretilmiş makalelerin sayısını aşması bekleniyor

14 Mart 2019 Perşembe 18:30
Çin yapay zeka araştırmalarında ABD'yi geride bırakma yolunda

ANKARA (AA) - Çin'in yapay zeka alanındaki akademik araştırmalarda en fazla atıf alan araştırma sayısı bakımında ABD'yi geride bırakma eğiliminde olduğu bildirildi.

ABD'deki Allen Yapay Zeka Enstitüsünün, Semantic Scholar Project'in derlediği verilere dayandırdığı habere göre, Çin'de üretilen yapay zeka konulu bilimsel araştırmaların, en fazla atıf alan makalelerin sayısı bakımından ABD'yi gelecek yıllarda geçeceği tahmin ediliyor.

1982-2018 yıllarını kapsayan verilere ve mevcut artış eğilimlerine bağlı olarak yapılan ileri dönük tahminlere göre, Çin'in yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan yüzde 50'lik dilimdeki makale sayısının bu yıl içinde ABD'yi yakalaması bekleniyor.

Çin'in en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilim içindeki makale sayısının gelecek yıl, yüzde 1'lik dilim içindeki makale sayısının ise 2025 itibarıyla ABD'de üretilmiş makalelerin sayısını aşacağı öngörülüyor.

ABD'nin en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47 iken, 2018 sonunda yüzde 29'a geriledi. Öte yandan Çin'in yüzde 10'luk dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1'den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5'e kadar çıktı.

Çin'de üretilen yapay zeka konulu makalelerin toplam sayısı, 2006 yılında ABD'yi geride bırakmıştı. Ancak ileri teknolojiyi konu edinen bilimsel çalışmaların etkinliği atıf sayısına göre değerlendirildiği için, ülkenin o alandaki başarısı atıf alan makalelerinin oranıyla ölçülüyor.

Çin yönetimi 2017'de, 2030 yılında yapay zeka alanında dünya lideri olmak hedefine yönelik planlarını kamuoyuna duyurmuştu. Ülkenin yapay zeka alanındaki bilimsel araştırmalarının saysının özellikle 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir artış gösterdiği gözleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:30
  1. ABD
  2. Çin
  3. yapay zeka

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