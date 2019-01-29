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Çin Venezuela‘ya tek taraflı yaptırımlara karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Tarihi tecrübeler kanıtlamıştır ki dış müdahale veya yaptırımlar durumu daha da karmaşıklaştırıyor ve gerçek sorunun çözümüne yardımcı olmuyor"

29 Ocak 2019 Salı 13:58
Çin Venezuela‘ya tek taraflı yaptırımlara karşı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela petrol şirketine yaptırım kararına ilişkin, "tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını, dış müdahale veya yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını" açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'deki basın toplantısında ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almasına ilişkin, "Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Tarihi tecrübeler kanıtlamıştır ki dış müdahale veya yaptırımlar durumu daha da karmaşıklaştırıyor ve gerçek sorunun çözümüne yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

"İlgili ülkelerin Venezuela'ya yaptırımları, Venezuela halkının yaşam şartlarının daha da kötüleşmesine neden olacak." diyen Gıng, söz konusu ülkelerin bu durumdan kaynaklanan ciddi sonuçlara katlanması gerektiğini vurguladı.

Gıng ayrıca Çin'in Venezuela'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu ve uzun yıllardır iki ülke iş birliğinin iki ülke halkına fayda sağladığını belirterek, Venezuela ile karşılıklı fayda, kazan-kazan ve ortak kalkınma prensibi temelinde tüm alanlarda ikili iş birliğini teşvik edeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptıkları açıklamada, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Buna göre söz konusu şirket ve onunla bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine alınmış, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydedilmişti.

Öte yandan Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurduklarını açıklanmış, ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtilmişti.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:58
  1. ABD
  2. Çin
  3. Venezulea
  4. yaptırımlar

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