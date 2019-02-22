Çin Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya "zorla insani yardım gönderilmesinin" çatışmalara neden olabileceğine işaret ederek, bu ülkeye "askeri müdahaleye karşı olduklarını" açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Venezuela’ya insani yardımların sokulmasına ilişkin "Eğer sözde insani yardımlar zorla Venezuela’ya gönderilirse ve bu da şiddetli çatışmalara neden olursa, bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir taraf bunu görmeyi arzu etmez.” ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümetinin, soğukkanlı bir şekilde tüm gayretiyle ülke içindeki barış ve istikrarı korumayı sürdürdüğünü, geniş çaplı kan dökecek çatışmaların meydana gelmesini etkin bir şekilde engellediğini kaydeden Gıng, “Çin tarafı Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Venezuela’da gerilime neden olacak, hatta kargaşaya yol açacak hareketlere karşı çıkıyor.” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün yaptığı konuşmada halkı korumak amacıyla Brezilya sınırının kapatılacağını açıklamış, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise göz ardı etmediğini belirtmişti.

Maduro, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

- Venezuela krizi



Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

