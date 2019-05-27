0553 313 94 23

Çin ve Rusya da Bahreyn'deki çalıştaya katılmıyor

Çin ve Rusya, Filistin konusunda ABD'nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacak

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:39
Çin ve Rusya da Bahreyn'deki çalıştaya katılmıyor

KUDÜS (AA) – Çin ve Rusya'nın Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Çin Halk Cumhuriyeti Filistin Büyükelçisi Guo Wei, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde bir araya geldi.

Haberde, Çinli Büyükelçi Guo'nun, 25-26 Haziran'da ABD iş birliğiyle Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmama konusunda Çin ile Rusya'nın ittifaka vardığını söylediği aktarıldı.

Büyükelçi Guo, "Çin, Filistin halkına ve davasına verdiği desteği sürdürecektir. Bu destek 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) de 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini, dolayısıyla Filistin'in çalıştaya katılmayacağını belirtmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.

- Filistin Başbakanı Iştiyye'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:39
  1. ABD
  2. Bahreyn
  3. Çin
  4. Filistin
  5. İsrail
  6. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle ilgili açıklama
    1. Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle..
    2. Elazığ merkezli sanal bahis operasyonu
    3. Düşmemek için sarıldığı çelik tel..
    4. Borsa günü düşüşle kapattı
    5. Çin ve Rusya da Bahreyn'deki çalıştaya..
    6. Tunceli bayram namazı vakti 2019 |..
    7. Küba'dan, Maduro hükümetinin..
    8. Trabzon bayram namazı vakti 2019 |..
    9. Slaven Bilic, UEFA Pro Lisans Kursu'na..
    10. Suriye ve Libya'da yakınları mahsur..
    11. Aydınlı Mehmet Hoca’dan 27 mayıs..
    12. Fatih Terim sezonu değerlendirdi
    13. Tokat bayram namazı vakti 2019 |..
    14. Adıyaman’da trafik kazası: 3 Yaralı
    15. Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
    16. Güven oyu alamayan Kurz’dan ilk..
    17. Kayıp Ecrin olayında yeni gelişme
    18. ABD’den Türk doktora başarı ünvanı
    19. İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan..
    20. Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler..
    21. Trump'tan İsrail açıklaması: Bibi ve..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla..
    23. Pazaryeri’nde çalışmalar devam ediyor
    24. Elazığ’da sanal bahis operasyonu: 5..
    25. Başkentte fotoğraf sergisi
    26. Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha..
    27. 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu..
    28. A Millilerin Antalya kampı başladı
    29. Fatih Terim’den transfer açıklaması
    30. 43 yaşındaki kadının parasını çalan..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'