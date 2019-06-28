Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kıracak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang, karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para birimine geçiş yapmak üzere hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.

Haberi geçen Izvestiya gazetesinde, Rusya alt meclisinin Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı ile Maliye Bakanlığı arasındaki bildirimlere de yer verildi.

"Ekonomik güvenliği güçlendirmeye yönelik"

Gazeteye göre, anlaşmaya ilişkin detaylı bilgilerin de yer aldığı bildirimde Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, bakanlığın ekonomik ortaklarla yapılan anlaşmalarla ''ulusal para birimine'' yoğunlaşma çabalarının ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bildiride ayrıca, Rusya ile Çinli işletmeler arasındaki ulusal para birimlerinde ödemeler için yeni mekanizmaların zaten geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi. Moskova yönetimi, ABD'nin ticari ortaklarına baskı yapmak için dolar silahını kullandığını eleştirerek ülkelerin ticarette ulusal para birimine geçiş yapmaları çağrısında bulunuyor. Rusya, 2018'de yaptırım dalgalarının ortasında ABD devlet tahvillerindeki varlıklarının çoğunu altına çevirmeye çalıştı.

Ayrıca son yıllarda ticari ortakları ile imza attığı anlaşmaların çoğunu, yerel para birimleri üzerinden imzalama fikrini savundu.