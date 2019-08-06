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Çin ve Dubai'ye gönderilecekti! Kilolarca altın ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi olan Kamerun'un en büyük ticari kenti Douala'daki uluslararası havalimanında Çin ya da Dubai'ye gönderileceği tespit edilen 2,8 milyon dolar değerinde altın yakalandığı bildirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 07:21
Çin ve Dubai'ye gönderilecekti! Kilolarca altın ele geçirildi

Fildişi Sahili menşeli Koaci internet sitesinin haberine göre, gümrük memurları, Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın yanında, yolculara dağıtılan battaniyelerin içinde gizlenmiş altın olduğunu fark etti. Gümrük memurları 2,8 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 60 kilogram altına el koydu.

Güvenlik kaynakları, altınların Çin ya da Dubai'ye gönderilmek üzere havalimanına getirilmiş olabileceğini belirtti.

Yakalanan altının ülke tarihinde şu ana kadar tek seferde el konulan ağırlıktaki en büyük miktar olduğu ifade edildi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Douala ve yakınındaki Limbe şehirlerinde petrol, alüminyum ve elmas yataklarının yanı sıra birçok altın rezervi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 07:20
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