Çin ve ABD’nin ticari müzakereleri devam edecek

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ticari müzakereleri yürütmek üzere ABD’ye gideceğini açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın 30-31 Ocak'ta ABD’ye giderek, ticari sorunlara yönelik müzakereleri yürüteceğini belirtti.

Ziyaretin ABD tarafının davetiyle gerçekleştiğini kaydeden Gao, iki tarafın, müzakerelerle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “önemli fikir birliklerini” ortaklaşa teşvik edeceğini ifade etti.

Çin ve ABD’den üst düzey heyetler Pekin’de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.

Söz konusu müzakerelerin Çin-ABD ticari müzakerelerinin karşılıklı endişelerin çözümü için bir zemin oluşturduğu vurgusu yapılırken, iki tarafın heyetlerinin ikili ticaret ve ortak endişe konularının yapısı hakkında kapsamlı, derinlemesine ve detaylı fikir alışverişinde bulundukları kaydedilmişti.



Bakan yardımcıları seviyesinde ayarlanan müzakerelere Çin Başbakan Yadımcısı Liu ve Ticaret Bakanı Cong Şan'ın eşlik ettiği basına yansımış ve bu durum Çin'in müzakerelere yönelik "samimiyeti" olarak yorumlanmıştı.



ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşı"nın yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.



Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.



Çin de buna karşılık ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.









