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Trump çıldıracak! Çin ve AB yakınlaşıyor

Fransa, Almanya ve Avrupa Komisyonu liderleriyle görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ile birlikte ilerlediklerini ama aralarındaki şüpheleri aşmaları gerektiğini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:56
Trump çıldıracak! Çin ve AB yakınlaşıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları çıkarma, anlaşmaları bozma ve ittifakları sarsmasına karşılık niteliğinde bir Avrupa turu gerçekleştiriyor.

İtalya'da önemli anlaşmalara imza atan, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la önemli bir görüşmede bulunan Şi, Paris'te bu kez Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'nun yetkilileriyle biraraya geldi.

Şüpheleri yok etmeliyiz

Çin lideri, Çin ile Avrupa'nın birlikte ilerlediğini, ama aralarındaki şüpheleri aşmaları gerektiği mesajını verdi.Ortak basın toplantısında "Elbette aramızda farklılıklar ve rekabet var, ama bu olumlu bir rekabet" diyen Şi, "Birlikte ilerliyoruz. Şüphelerin bizi sürekli geriye doğru baktırmasına izin vermemeliyiz" vurgusu yaptı.

Toplantıda Çin'in AB üyesi ülkelerle ikili anlaşmalar üzerinden Avrupa'ya muazzam yatırım yaparak nüfuzunu artırmasıyla ilgili endişeler de gündemdeydi.Çinli mevkidaşına AB'nin birliğine saygı göstermesi çağrısı yapan Macron, doğal olarak AB liderlerinin büyük ortaklarından AB'nin birliği ile tüm dünyaya taşıdığı değerlerine saygı göstermesini beklediklerini söyledi.

Avrupa ile Çin arasında emsal oluşturacak bir ilişki geliştirilmesini temenni eden Fransa Cumhurbaşkanı, "Kimse naif değil, ama Çin'e saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Hem Macron hem Merkel hem de Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Çin'i 'rakip'diye niteledi. Juncker, Çin'e 'rakip' diye hitap ederek iltifatta bulunduğu belirtti. Aynı zamanda Avrupa'nın Çin şirketlerine verdiği piyasaya erişim düzeyinin aynısının Çin devleti tarafından Avrupa şirketlerine sağlanmasını talep eden Komisyon Başkanı "Avrupa iş dünyası, Çinli şirketlerin kıtamızda faydalandığı açıklığın aynısını Çin'de görmek istiyor" dedi.

Merkel: Bu oyunu oynamak istiyoruz

'Yeni İpek Yolu' da denilen Bir Kuşak, Bir Yol' projesinin altyapı çalışmaları kapsamında Asya'nın devinin Avrupa'ya bağlanacak olmasının AB'de yarattığı rahatsızlığa atıf yapan Merkel "Biz Avrupalılar bir rol üstlenip oynamak istiyoruz" diyerek ekledi:"Ama her iki tarafta bir miktar mütekabiliyet olmalı ve biz bunu bulmakta biraz zorlanıyoruz."

Taraflar 12 Nisan'daki Çin-AB zirvesinde de biraraya gelecek.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:56
  1. Şi Cinping
  2. ekonomi
  3. Donald Trump
  4. Emmanuel Macron

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