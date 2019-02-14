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Çin ve ABD ticari müzakereleri Pekin'de başladı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki heyetler Pekin'de görüşüyor

14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Çin ve ABD ticari müzakereleri Pekin'de başladı

PEKİN (AA) - Çin ve ABD ticari müzakerelerinin yeni toplantısı başkent Pekin'de yapılıyor.

Çin haber ajansı Şinhua, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı liderliğindeki heyetlerin Pekin'de ticari müzakerelere başladığını duyurdu.

Yarına kadar devam etmesi planlanan toplantının, Çin ve ABD arasında daha önce 90 gün olarak duyurulan ticari ateşkes süresinin bitişinden önceki son toplantı olması bekleniyor.

Ticari ateşkesin 1 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

- "Çin müzakerelerden iyi sonuç bekliyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying hafta içinde yaptığı basın toplantısında, müzakerelerden "iyi bir sonuç" beklediklerini söylemişti.

Çin ve ABD heyetlerinin ay başında Washington'da yaptıkları görüşmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Pekin yönetimine daha fazla zaman tanıyabileceğini ifade etmişti.

Anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini belirten Trump aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını bildirmişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu de Çin'in ABD'den günde 5 milyon ton soya fasulyesi alacağını açıklamıştı.

- Önceki görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Çin ve ABD'den üst düzey heyetler Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzatılan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ticari ateşkes üzerinde mutabık kalmıştı.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
  1. ABD
  2. Çin
  3. ticaret müzakereleri

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