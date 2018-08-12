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Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak olay!

ABD donanmasına bağlı keşif uçağı, Güney Çin Denizi’nin üzerinden geçtiği için bölgede endüstriyel adalar geliştiren Çin’den uyarı aldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:03
Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak olay!

CNN’de yer alan habere göre, “ABD askeri uçakları, burası Çin. Yanlış anlamaları önlemek için hemen çıkın ve uzak durun” şeklinde uyarı yapıldı. ABD keşif uçağı ise yapılan bu uyarıya karşılık, “Bu, ABD donanmasına bağlı, uluslararası hukuk uyarınca izinli, bütün devletlerin hukuk ve görevlerine tam bir saygı ile meşru askeri faaliyetleri yürüten bir uçaktır” ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin son dönemde Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle gerginlik yaşıyor. Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde egemenlik iddia ederken, denizin bazı bölgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ise buna itiraz ediyor. Son yıllarda Pekin yönetimi, bu stratejik bölgede askeri üsler de içerecek insan yapımı adaların inşası ile bölgedeki kontrolünü büyük oranda artırdı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:03
  1. Çin
  2. ABD
  3. Gerginlik
  4. diplomatik kriz

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