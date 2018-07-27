0553 313 94 23

Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu!

Çin'le Lancang-Mekong Nehri'ne komşu ülkelerin yaptığı ortak operasyonda 17,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 15 bin şüpheli yakalandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:22
Çin ve 5 ülkeden 17,6 tonluk uyuşturucu operasyonu!

Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’ın mayıs ayından itibaren ortak yürüttüğü operasyonlarda uyuşturucu yapımında kullanılan 330,6 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 17,6 ton uyuşturucuya el konuldu, 15 bin şüpheli yakalandı.

Operasyon gelecek aylarda yenilenecek

Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı An Guocün, söz konusu 6 ülkenin, son 3 yılda uyuşturucu kontrolü eylem planı kapsamında birçok operasyon yaptığını ifade etti.

Güneydoğu Asya’da yaklaşık uzunluğu 5 bin kilometreye ulaşan Lancang-Mekong Nehri, Çin, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Vietnam olmak üzere 6 ülkeden geçiyor. Nehir boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan birçok silahlı grubun olduğu belirtiliyor.

Operasyonun gelecek aylarda yenileceği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:22
  1. Tayland
  2. Myanmar
  3. Narkotik
  4. Vietnam
  5. Kamboçya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
    1. TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale..
    2. Teröriste TSK kıskacı
    3. İTO'dan KDV açıklaması: Bir dönem daha..
    4. FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!
    5. Papaz Brunson kimdir? Rahip Andrew..
    6. Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için..
    7. Artık Afrika’da da söz sahibiyiz
    8. İstanbul Aydın Üniversitesi taban..
    9. Meral Akşener’e sanatçı tepkisi
    10. En fazla Kılıçdaroğlu değiştirmiş!
    11. 'Ebru Özkan- Brunson takası'na..
    12. "CHP'nin daha kırk fırın ekmek yemesi..
    13. Ayew sağlık kontrolünde!
    14. Rusya'dan petrol açıklaması: Kotalar..
    15. Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı..
    16. Müebbet korkusu dilini 'Bir Bir' çözdü
    17. Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    18. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    19. Kuru kayısı fiyatı yükseldi
    20. Türk Büyükelçilik çalışanı kaybolduğu..
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...