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Çin uzaya yapay Ay gönderecek..

Çin'in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve Güneş'in ışığını Dünya'ya yansıtacak bir uydu göndereceği açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:33
Çin uzaya yapay Ay gönderecek..

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde geliştirilecek uydunun yapımı 2020 yılına kadar tamamlanacak ve Güneş'in ışığını Dünya'ya yansıtmak için devasa aynalar taşıyacak. 

Yapay Ay adlı uydudan üç tane üretilerek 2022'de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü Başkanı Vu Çunfıng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri araştırma çerçevesinde yapay Ay'ın yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrollerinin 2020'de tamamlanacağını söyledi.

Vu, uyduya dev aynaların yerleştirileceğini ve bu uyduların 24 saat boyunca sürekli aydınlanma sağlayacağını belirtti.

'AY IŞIĞINDAN 8 KAT DAHA PARLAK'

Uydunun Güneş'ten Dünya'ya yansıtacağı ışığın 3 bin 600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını ifade eden Vu, ışımanın yoğunluğunun Ay ışığından sekiz kat fazla parlak olmasını beklediklerini dile getirdi. 

Vu, Dünya'dan 500 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilecek yapay Ay'ın ışık yoğunluğunun ayarlanabileceğini ve insanlar tarafından gökyüzünde sadece bir yıldız şeklinde görüneceğini ifade etti.

KARANLIKTA KALAN NOKTALAR AYDINLATILACAK

Söz konusu yapay Ay'ın özellikle sivil alanda kullanılacağına dikkati çeken Vu, uydunun 50 kilometrekarelik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 1,2 milyar yuan tutarında elektrik masrafından tasarruf etme imkanı sağlayacağını ve deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da aydınlatabileceğini belirtti.

Çin'in haricinde Rusya da daha önce yapay Ay çalışmaları denemiş ancak teknik sorunlar nedeniyle başarı sağlayamamıştı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:33
  1. ÇİN
  2. YAPAY AY
  3. UZAY

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