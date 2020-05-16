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Korona Virüs

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu korkutan gerçeği duyurdu: Korona yeni hastalıklara neden olabilir

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüse yakalanan kişilerin akıl sağlığı sorunu da yaşayabileceğini belirterek, kas kaybından doğan hareket sorunları ve psikolojik rahatsızlıklardan ötürü de tedaviye ihtiyaç duyabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:49:00 -
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu korkutan gerçeği duyurdu: Korona yeni hastalıklara neden olabilir

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yayınlanan yönergelerde, iyileşen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının, akciğer ve kalp hasarı, kas kaybından doğan hareket sorunları ve psikolojik rahatsızlıklardan ötürü tedaviye ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.

Yönergede olası kalp hasarı, doğrudan virüs ya da hastanın uzun süre yatağa bağlı olması nedeniyle gelişen anjin ve aritmi olarak örneklendirildi.

Bunun yanı sıra hastalarda uzuv ve kas fonksiyon kaybı, depresyon, uyuyamama, yeme bozuklukları ve bilişsel işlevlerde değişimlerin gözlenebileceği belirtildi.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldığını açıklamıştı.

Vang, "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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