Çin, Trump'la kafa buldu: iPhone'u bırak, Huawei kullan

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel güvenlikli telefonlar yerine hala hususi telefonunu kullanması ulusal güvenlik tartışmalarına yol açmıştı. Çin ve Rusya tarafından Trump’ın telefon görüşmelerinin dinlendiği iddiaları gündeme geldi. Twitter üzerinden bu iddialara tepki gösteren Donald Trump’a Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ilginç bir öneri geldi

Huawei kullanmaya başlayabilir

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Times hikayesini reddederek, bu raporlara "New York Times'ın sahte haberler yaptığını gösteren kanıt" yorumunda bulundu.

Çin'in en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisine atıfta bulunarak "Apple telefonların dinlenmesinden gerçekten korkuyorlarsa, Huawei'yi kullanmaya başlayabilirler" dedi.

Rehberini taşımak istemiyor

New York Times'ın haberinde, Trump’ın cep telefonu görüşmelerinin Rusya ve Çin tarafından dinlendiği ileri sürülmüştü. ABD istihbaratına dayandırılan haberde, Trump'ın üç ayrı iPhone marka cep telefonu olduğu ve bu telefonlardan sadece ikisinin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından güvenli hale getirildiği belirtilmişti.

Trump’ın üçüncü telefonunun ise güvensiz bir hat olduğu ileri sürülen haberde, Trump’ın bu telefonu ısrarla tutma gerekçesini ise “rehberim bu telefonda” şeklinde açıkladığı savunulmuştu.