Çin temsilcisinden Hong Kong yönetimine destek açıklaması

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde suçluların iadesine ilişkin yasa tasarısı nedeniyle büyük çaplı protestolarla karşılaşan bölge yönetimine merkezi hükümetten destek geldi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Çin'in Hong Kong'daki Merkezi Hükümet İrtibat Ofisinin Direktörü Wang Zhimin, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Başyönetici Carrie Lam ve hükümetine desteğinin süreceğini belirtti.

Tasarıyla ilgili sıkıntıların aşılabilmesi için Lam hükümetine zaman tanınması gerektiğini vurgulayan Wang, "Çin hükümeti Başyönetici Lam ve hükümetinin Hong Kong'u hukuka uygun ve etkin şekilde yönetmeyi sürdürmesini desteklemektedir." dedi.

Wang ayrıca Pekin yönetiminin, protestoculara karşı orantısız güç uygulamakla eleştirilen bölge emniyet güçlerinin kanunların uygulanması, kamu düzeninin korunması ve insanların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.

Tüm tarafları meseleyi sükunetle ele almaya çağıran Wang, şu ifadeleri kullandı:

"Giderek artan sayıda yurttaş, yasa dışı davranışları hoş görmenin, şiddet eylemlerine bahaneler bulmanın hukukun üstünlüğü anlayışını tehdit ettiğinin ve sonuçta tüm Hong Kong vatandaşlarının çıkarlarına zarar verdiğinin farkına varmaktadır. Bu tartışma devam ettikçe sosyal hayatı olumsuz etkilemeye başlayacak, sorunlar ve riskler birikerek artacaktır."

Bazı "dış güçlerin" Hong Kong'un iç işlerine karışmaya çalıştığını ileri süren Wang, "Hong Kong halkı, bölgeyi karıştırmak isteyen dış güçlerin gönüllü piyonu olmaya istekli marjinal gruplara karşı teyakkuzda olmalı ve kendi çıkarları için onlara karşı koymalıdır." diye konuştu.

Açıklama Wang'ın protestoların başından bu yana Pekin yönetiminin resmi temsilcisi olarak bu konuda yaptığı ilk değerlendirme oldu.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.

Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Hong Kong Başyöneticisi Lam, tepkiler üzerine özür dilemiş, tasarıyı bu yasama döneminde bir daha görüşülmemek üzere geri çekmişti.

Yasanın tamamen iptal edilmesini talep eden muhalifler ise protestolara devam ediyor.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.