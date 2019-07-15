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Çin, Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli şirketlerin Tayvan'a silah satışına karışan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını bildirdi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
Çin, Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli şirketlerin, Tayvan’a silah satışına karışan Amerikan şirketleriyle iş birliği ve ticaret yapmayacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Tayvan’a tank ve Stinger füzelerini kapsayan 2,2 milyar dolar tutarında silah satışının uluslararası hukuku, uluslararası temel normları, “Tek Çin” ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin’in ulusal egemenlik ve güvenliğine zarar verdiğini söyledi.

Ulusal çıkarları korumak için Çin’in, Tayvan’a silah satışına karışan Amerikan şirketlerine yaptırım uygulayacağını belirten Gıng, “Çin hükümeti ve Çinli şirketler, bazı Amerikan şirketleriyle iş birliği ve ticaret yapmayacak.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin geçen hafta onay verdiği Tayvan’a silah satışı, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesinin yanı sıra çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarını kapsıyor.

Satışı onaylanan silahları, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor.

Diğer yandan ABD’nin Tayvan’a silah satışı sonrası Çin Savunma Bakanlığı, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ülkenin güneydoğu kıyısında tatbikat yaptığını açıklamış ancak tatbikata katılan askeri unsurlar hakkında bilgi vermemişti.

ABD’nin silah satışından yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşen bu tatbikat Çin medyasında, Tayvan’daki ayrılık yanlılarına "uyarı" olarak yorumlandı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. 

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
  1. ABD
  2. Çin
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