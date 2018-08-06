Çin Seddi'ni bilemeyen yarışmacıdan 'mal' savunması!
ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışmada, "Çin Seddi nerededir?" sorusunu tek başına cevaplayamayan yarışmacıdan şaşırtmayan bir açıklama geldi. Yarışmacı Ayhan yayınladığı videoda kendini eleştirenlerin zekasını küçük görürken kendisine verilen jokerleri 'babasının malı' gibi kullandığını ifade etti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
Kim Milyoner Olmak İster programında "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanarak cevap veren Su Ayhan, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından çektiği kısa video ile cevap verdi.
Yayınladığı videoda kendisini eleştiren vatandaşlara 'Einstein kılıklı' benzetmesi yaparak ülke insanının zekasını aşağılayan ancak kendi zekasının farkında olmayan genç kız videonun devamında şu sözleri kullandı. "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları" diyen Ayhan "Hepiniz varya zeka küpüsünüz. Gurur duyuyorum hepinizden özellikle o kötü yorum yapan insanlardan. Oturup aglamıyorum çocuklar. 3 joker hakkım vardı, babamın malı gibi istediğim gibi kullanırım. Sizi ilgilendirmez."
'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla sosyal medyanın diline düştü
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