Çin Seddi'ni bilemeyen yarışmacıdan 'mal' savunması!

Kim Milyoner Olmak İster programında "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanarak cevap veren Su Ayhan, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından çektiği kısa video ile cevap verdi.

Yayınladığı videoda kendisini eleştiren vatandaşlara 'Einstein kılıklı' benzetmesi yaparak ülke insanının zekasını aşağılayan ancak kendi zekasının farkında olmayan genç kız videonun devamında şu sözleri kullandı. "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları" diyen Ayhan "Hepiniz varya zeka küpüsünüz. Gurur duyuyorum hepinizden özellikle o kötü yorum yapan insanlardan. Oturup aglamıyorum çocuklar. 3 joker hakkım vardı, babamın malı gibi istediğim gibi kullanırım. Sizi ilgilendirmez."

'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla sosyal medyanın diline düştü