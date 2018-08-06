0553 313 94 23

Çin Seddi'ni bilemeyen yarışmacıdan 'mal' savunması!

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışmada, "Çin Seddi nerededir?" sorusunu tek başına cevaplayamayan yarışmacıdan şaşırtmayan bir açıklama geldi. Yarışmacı Ayhan yayınladığı videoda kendini eleştirenlerin zekasını küçük görürken kendisine verilen jokerleri 'babasının malı' gibi kullandığını ifade etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
Çin Seddi'ni bilemeyen yarışmacıdan 'mal' savunması!

Kim Milyoner Olmak İster programında "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanarak cevap veren Su Ayhan, hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından çektiği kısa video ile cevap verdi.

Yayınladığı videoda kendisini eleştiren vatandaşlara 'Einstein kılıklı' benzetmesi yaparak ülke insanının zekasını aşağılayan ancak kendi zekasının farkında olmayan genç kız videonun devamında şu sözleri kullandı.  "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları" diyen Ayhan "Hepiniz varya zeka küpüsünüz. Gurur duyuyorum hepinizden özellikle o kötü yorum yapan insanlardan. Oturup aglamıyorum çocuklar. 3 joker hakkım vardı, babamın malı gibi istediğim gibi kullanırım. Sizi ilgilendirmez." 

'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla sosyal medyanın diline düştü

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
  1. Kim Milyoner Olmak İster
  2. su ayhan
  3. çin seddi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan kritik karar
    1. Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan..
    2. Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü
    3. Okuldan cephanelik çıktı!
    4. Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar..
    5. Dünyada bir ilk! Kilis'te keşfedildi
    6. Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?
    7. AK Partili Turan: İstenmiyorsun git..
    8. Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası!..
    9. Avrupa'yı tedirgin eden patlama!
    10. Yemek kokusu evden nasıl çıkar?
    11. Esenyurt'ta cani baba dehşeti!..
    12. Teröristler köy korucusunu şehit etti!
    13. Çin Seddi'ni bilemedi 'mal' savunması..
    14. Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52..
    15. Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?
    16. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    17. KKTC'de asgari ücretler 2 bin 620..
    18. Sosyal medyada terör propagandasına..
    19. Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması
    20. Kahve ikram ettikten sonra iple..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018