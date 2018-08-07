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'Çin Seddi' sorusuyla olay olan yarışmacı konuştu!

"Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanınca sosyal medyanın diline düşen yarışmacı eleştirilere cevap verdi.

07 Ağustos 2018 Salı 19:36
'Çin Seddi' sorusuyla olay olan yarışmacı konuştu!

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında Su Ayhan isimli yarışmacı "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanınca sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu. Su Ayhan, gelen eleştirilere cevap verdi: 3 jokerim vardı, babamın malı gibi istediğim gibi kullanırım!

TÜM İZLEYENLERİ ŞAŞIRTMIŞTI

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda ' Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

SEYİRCİ DE EMİN OLAMADI

İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 19:36
  1. İstanbul
  2. Çin Seddi
  3. Çin Seddi sorusu
  4. Su Ayhan

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  • Banyo MusluguBanyo Muslugu56 dk önce
    Cahil insan oraya katilmasin. Evde yemek yapar, camasir yikar.
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