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Çin sazanı balıkçıların yeni umudu oldu

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, sazan balığının azalması üzerine umutlarını piyasa değeri çok fazla olmayan Çin sazanına bağladı- Balıkçı Öcal Yaşar:"Çin sazanı bugünlerde göl sularından bolca çıkıyor. Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piyasada fazla yenen bir balık değil ama ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler tarafından çok tüketiliyor. O yüzden, Suriye'ye gönderiliyor"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:14
Çin sazanı balıkçıların yeni umudu oldu

KONYA (AA) - Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.

Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan ve pullu sazan ile levrek popülasyonunun azalması üzerine yeni arayışlar içerisine giren balıkçılar, gölün istilacı türlerinden olan ancak ekonomik değer taşımayan Çin sazanı yurt dışından ilgi görünce yönünü bu balığa çevirdi.

Gölden bolca çıkan Çin sazanı için ağ atmaya başlayan balıkçılar, avladıkları balığı kilogramı 1 lira karşılığında alıcılara teslim ediyor. Kış mevsimi ile birlikte avlanma miktarının fazla olması ise balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Gölde balıkçılık yapan Öcal Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde diğer türlerin avlanamaması nedeniyle gözlerini Çin sazanı avına çevirdiklerini belirterek, "Bugünlerde göl sularından bolca çıkıyor. Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piyasada fazla yenen bir balık değil ama ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler tarafından çok tüketiliyor. O yüzden, Suriye'ye gönderiliyor." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise kendileri için geçim kapısı olan sazan balığının elektroşokla yapılan avlanma ve bilinçsiz avcılık nedeniyle azaldığını anlattı.

Levrek popülasyonunun da azaldığını aktaran Kavaklı, "Şu anda açıklarda zaten balık yok. Kıyı kesimlere yoğun Çin sazanı geliyor. Ama bu balığın avı da epey zahmetli oluyor. Ağı sermesi de takılan balığı toplaması da bir dert. Toplarken ağımıza da zarar veriyor. Gölün istilacı balığı ama bu mevsimde balıkçıların umudu haline geldi." ifadelerini kullandı.

- "Bugün 6 kasa balık vardı, yüzümüz güldü"

Ramazan Çelik 15 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Beyşehir Gölü'nde balık miktarı fazlaydı, bol kazanç elde ediyorduk. Son yıllarda tersine bir durum yaşanıyor. Son 3-4 yıldır elektroşokla yapılan avcılık, özellikle sazan balığını tamamen bitirdi. Sazan artık ağlara vurmaz hale geldi. Artık Çin sazanına talim ediyoruz. Ağlara vuran balık çok olursa para kazanıyoruz, her gün de aynı oranda çıkmıyor. Ama yine de üç beş kuruş evimize ekmek götürebilmek için mesai yapıyoruz. Bugün 6 kasa balık vardı, yüzümüz güldü. İnşallah daha çok avlar, daha çok gelir elde ederiz."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:14
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  2. balıkçılık
  3. Beyşehir Gölü
  4. Çin sazanı
  5. İhracaat
  6. Levrek
  7. pullu sazan
  8. Suriye

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